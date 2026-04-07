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07.04.2026 14:51:38
Israel: Haben weitere wichtige Brücke im Libanon zerstört
BEIRUT (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine weitere strategisch wichtige Brücke über den Litani-Fluss im Süden des Libanons zerstört. Die israelische Armee warf der Hisbollah-Miliz vor, darüber Waffen in den Süden des Landes geschmuggelt zu haben. Der Angriff fand demnach bereits am Montag statt.
Nach israelischen Militärangaben wurden in den vergangenen Wochen sieben Brücken und Übergänge im Süden des Landes zerstört. Sie gehören zur zivilen Infrastruktur des Landes und verbinden den Süden mit dem restlichen Teil des Landes.
Libanesische Sicherheitskreise bestätigten, dass bisher sieben wichtige Brücke durch israelische Angriffe zerstört wurden. Zugangs- und Transportwege zum Süden seien damit erheblich eingeschränkt./arj/DP/nas
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