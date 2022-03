Israel: Keine Route zur Umgehung von Sanktionen gegen Russland

TEL AVIV/BRATISLAVA (dpa-AFX) - Israel will es Russen nicht gestatten, das Land zur Umgehung internationaler Sanktionen zu nutzen. Das sagte Außenminister Jair Lapid am Montag bei einem Besuch in der Slowakei. "Israel wird keine Route sein, um Sanktionen zu umgehen, die die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder gegen Russland verhängt haben." Das Außenministerium stehe dafür bereits mit verschiedenen Ministerien und Flughafenbehörden zur Koordination im Kontakt.

Israelische Medien hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine darüber berichtet, dass das Land Sanktionen gegen Oligarchen vermeide. Der Zeitung "Times of Israel" zufolge landeten in den vergangenen Wochen mehr als ein Dutzend Privatjets aus Russland in Israel. US-Staatssekretärin Victoria Nuland hatte Israel laut einem Bericht der Zeitung "Haaretz" dazu aufgefordert, sich Sanktionen gegen Russland anzuschließen. Es sei nicht in Israels Interesse, "der letzte Zufluchtsort für schmutziges Geld zu werden, das Putins Kriege finanziert".

Israel hat traditionell gute Beziehungen zu Russland und der Ukraine, Regierungschef Naftali Bennett ist an Vermittlungsbemühungen beteiligt. Israel ist auch wegen seiner Konflikte mit Syrien und dem Iran vom Wohlwollen Moskaus abhängig./arb/le/DP/mis