Israel Land Development Company - Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Israel Land Development Company - Energy ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Israel Land Development Company - Energy die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 ILS je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 13,6 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Israel Land Development Company - Energy 12,7 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at