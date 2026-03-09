|
Israel Land Development Company - Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Israel Land Development Company - Energy hat am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 9,0 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,0 Millionen ILS umgesetzt worden waren.
Israel Land Development Company - Energy hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 62,81 Millionen ILS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 38,48 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren.
