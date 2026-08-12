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12.08.2026 06:31:29
Israel Land Development Company - Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Israel Land Development Company - Energy hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 ILS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,77 Prozent zurück. Hier wurden 10,6 Millionen ILS gegenüber 17,9 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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