12.08.2026 06:31:29

Israel Land Development Company - Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Israel Land Development Company - Energy hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 ILS je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 40,77 Prozent zurück. Hier wurden 10,6 Millionen ILS gegenüber 17,9 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at

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