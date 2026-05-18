Israel Land Development Company - Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Israel Land Development Company - Energy präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,03 Prozent auf 17,8 Millionen ILS. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,6 Millionen ILS gelegen.

Redaktion finanzen.at