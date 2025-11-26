Israel Land Development Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Israel Land Development Company hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,51 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,860 ILS je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 320,8 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Israel Land Development Company einen Umsatz von 220,6 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at