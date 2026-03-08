08.03.2026 18:26:39

Israel meldet Angriff auf Irans Leitzentrale für Satelliten

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben bei einer neuen Angriffswelle im Iran auch das Hauptquartier der Revolutionsgarden in Teheran getroffen. Dort habe sich eine Leitzentrale der Raumfahrtbehörde für die Steuerung des militärischen Überwachungssatelliten "Chayyam" befunden.

Dieser Satellit sei von den Revolutionsgarden für "terroristische Aktivitäten und zur Überwachung des Staates Israel und seiner Bevölkerung" eingesetzt worden, schrieb die Armee. Ob die Verbindung zu dem Satelliten damit unterbrochen wurde, war zunächst unklar. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Russland hatte "Chayyam" im August 2022 für den Iran vom Weltraumbahnhof Baikonur aus in All befördert. Die "Washington Post" berichtete damals, der Satellit könne hochauflösende Aufnahmen von der Erde machen und erhöhe damit die militärischen Möglichkeiten Teherans in der Region deutlich. In den ersten Monaten nach dem Start wolle aber zunächst Russland selbst die Sonde im Krieg gegen die Ukraine nutzen, schrieb die Zeitung damals weiter.

Weitere Angriffsziele waren nach Angaben der israelischen Armee militärische Anlagen, darunter etwa 50 Munitionsbunker und Stützpunkte von Sicherheitskräften, die für die Unterdrückung von Demonstrationen und Massakern unter der Zivilbevölkerung eingesetzt worden seien./ro/DP/mis

