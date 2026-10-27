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27.10.2026 12:58:38
Israel: Netanjahus Herausforderer Eisenkot gibt sich siegesbewusst
TEL AVIV/BERLIN (dpa-AFX) - Gadi Eisenkot, wichtigster Herausforderer von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der Parlamentswahl in Israel, kündigt für den Fall einer Regierungsübernahme einen neuen Politikstil an. In einem Wahllokal in Holon sagte er: "In Israel weht ein Wind der Veränderung, diese Veränderung wird heute Abend um 22.00 Uhr (Ortszeit) eintreten". Um diese Zeit schließen die Wahllokale.
Eisenkot kündigte einen verantwortungsvollen Regierungsstil an. "Wir werden Israel nicht durch Spaltung und Panikmache führen, sondern durch Einheit und echte Liebe. Wir werden gewinnen!"
Vor Beginn einer gesetzlichen Umfragesperre sagten Demoskopen ein knappes Rennen zwischen Netanjahus rechtskonservativem Lager und dem Parteienbündnis der Opposition voraus, ohne dass eines der Lager eine sichere Mehrheit erzielte./da/DP/mis
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