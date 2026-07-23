Israel: Palästinensische Angreifer im Westjordanland getötet

RAMALLAH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei neuer Gewalt im von Israel besetzen Westjordanland hat es Tote und Verletzte gegeben. Israels Armee teilte mit, dass bei zwei mutmaßlichen Angriffen von Palästinensern auf einen israelischen Siedler sowie einen Soldaten die drei mutmaßlichen Täter getötet worden seien. Zum Hergang des einen Vorfalls gab es widersprüchliche Angaben von israelischer und palästinensischer Seite.

Bei den drei Getöteten handelt es sich nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah um einen 16 Jahre alten Jugendlichen sowie zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren.

In einer Mitteilung der israelischen Armee hieß es, dass bei einem Vorfall in der Nähe der Stadt Nablus im Norden des Westjordanlandes zwei Palästinenser auf einen Siedler eingestochen hätten, der versucht habe, ein Feuer zu löschen. Der Israeli sei verletzt in eine Klinik gebracht worden. Ein anderer Siedler soll demnach beide Palästinenser getötet haben.

In palästinensischen Medienberichten hieß es wiederum, die israelischen Siedler hätten in einem palästinensischen Dorf Felder in Brand gesetzt. Palästinensische Anwohner hätten sich ihnen entgegengestellt. Israelische Soldaten sollen demnach auf sie geschossen haben, wobei zwei weitere Palästinenser schwer verletzt worden seien.

Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Weiterer Vorfall im Norden des Westjordanlands - Soldat verletzt

Bei einem zweiten Vorfall im Norden des Westjordanlands töteten israelische Soldaten laut Armee einen weiteren mutmaßlichen Angreifer. Der Palästinenser soll demnach auf einen Soldaten eingestochen und diesen verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich israelischen Angaben zufolge in der Nähe einer Siedlung unweit der Stadt Dschenin.

Die islamistische Hamas lobte die mutmaßlichen Angriffe.

Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat.

Die Lage dort hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg noch einmal verschärft. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem rund 1.100 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und eigenen Anschlägen getötet.

Es gibt auch verstärkt Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser. Der Armee wird immer wieder vorgeworfen, sie gehe nicht entschlossen genug gegen solche Angreifer vor. Es gibt kaum Berichte darüber, dass Siedler nach Attacken zur Rechenschaft gezogen werden./mak/DP/he