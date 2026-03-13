13.03.2026 14:33:38

Israel ruft Libanons Bürger zu Hisbollah-Entwaffnung auf

BEIRUT (dpa-AFX) - Israelische Flugzeuge haben über Teilen der libanesischen Hauptstadt Beirut Flugblätter abgeworfen, in denen die Bevölkerung aufgefordert wird, sich für eine Entwaffnung der proiranischen Hisbollah einzusetzen.

Reporterinnen der Deutschen Presse-Agentur und Anwohnern zufolge flogen israelische Kampfflugzeuge zuvor in niedriger Höhe über der Stadt. Dabei durchbrachen sie die Schallmauer und lösten zwei laute Explosionen aus. Aus mehreren Stadtvierteln wurde berichtet, dass Flugblätter abgeworfen wurden.

In den an "Liebe libanesische Bürger" gerichteten Schreiben wird dazu aufgerufen, die Hisbollah zu entwaffnen. Sie seien der "Schild des Irans". Die Zukunft des Libanon solle von seinen eigenen Bürgern bestimmt werden und nicht von externen Akteuren. "Der Libanon ist eure Entscheidung, nicht die von jemand anderem", heißt es in dem Text. Stabilität sei "nicht nur ein Wort, sondern ein Recht für jeden Libanesen".

Das israelische Militär hatte bereits zuvor immer mal wieder ähnliche Flugblätter im Libanon abgeworfen./arj/DP/jha

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