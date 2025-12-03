XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-
03.12.2025 10:43:38

Israel schickt Vertreter zu Wirtschaftsgesprächen mit Libanon

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel will einen Repräsentanten zu einem Treffen mit "staatlich-wirtschaftlichen Akteuren" im Nachbarland Libanon schicken. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe die Leitung des Nationalen Sicherheitsstabs angewiesen, einen Vertreter zu entsenden, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.

"Dies ist ein erster Versuch, eine Grundlage für eine Beziehung und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Israel und dem Libanon zu schaffen", hieß es in der Mitteilung. Weitere Details wie der genaue Ort und die Zeit eines solchen Treffens waren zunächst unklar.

Im Jahre 2022 hatten Israel und der Libanon sich nach längeren Gesprächen auf eine Seegrenze im Mittelmeer geeinigt. Nach der Waffenruhe im Gaza-Krieg am 10. Oktober hatte Libanons Präsident Joseph Aoun auch die Möglichkeit neuer Verhandlungen mit Israel ins Gespräch gebracht.

Der Libanon und Israel pflegen offizielle keine Beziehungen zueinander, weder diplomatisch noch wirtschaftlich. Offiziell befinden sich die beiden Nachbarstaaten im Kriegszustand. Die USA setzen sich intensiv für eine Annäherung der beiden Länder ein.

Zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz herrscht zwar seit November vergangenen Jahres eine Waffenruhe. Dennoch kommt es fast täglich zu Angriffen Israels in dem Nachbarland. Beide Seiten werfen sich Verstöße gegen die Waffenruhe vor. Bemühungen im Libanon um eine Entwaffnung der Hisbollah waren bislang nicht erfolgreich./raj/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.12.25 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX kämpft sich an die Nulllinie heran -- DAX-Anleger verhalten in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch wenig verändert. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen