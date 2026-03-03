|
03.03.2026 08:56:38
Israel schickt weitere Soldaten in den Südlibanon
TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge weitere Bodentruppen in den Südlibanon geschickt. "Ich möchte betonen, dass es sich hierbei nicht um ein Manöver, eine Bodenoffensive oder Ähnliches handelt. Es ist eine taktische Maßnahme, um Angriffe der Hisbollah zu verhindern", sagte Militärsprecher Nadav Schoschani. "Es besteht die reale Möglichkeit, dass sie ihre Einsätze gegen uns ausweiten." Wie viele Soldaten Israel im Nachbarland in der Nähe zur israelischen Grenze positioniert hat, wollte der Sprecher nicht sagen.
Israels Armee war bislang an fünf Posten im Südlibanon stationiert. Nun sind sie den Angaben nach an weiteren Punkten in der Nähe der israelischen Grenze. "Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und ich haben die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) ermächtigt, weitere strategische Positionen im Libanon einzunehmen und zu sichern, um Angriffe auf israelische Grenzgemeinden zu verhindern", teilte Israels Verteidigungsminister Israel Katz mit./cir/DP/mis
