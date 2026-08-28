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28.08.2026 06:31:29
Israel Shipyards Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Israel Shipyards Industries hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,62 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 ILS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Israel Shipyards Industries im vergangenen Quartal 428,5 Millionen ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Israel Shipyards Industries 352,2 Millionen ILS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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