Israel Shipyards Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Israel Shipyards Industries hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,42 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0,470 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Israel Shipyards Industries mit einem Umsatz von insgesamt 417,3 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 385,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 8,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at