Israel startet neue Angriffe gegen Hisbollah-Ziele in Beirut

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat nach Angaben eines Sprechers am späten Abend eine erneute Angriffswelle gegen Hisbollah-Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut begonnen. Bereits wenige Stunden zuvor waren Angriffe gegen die proiranische Miliz geflogen worden. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.

Der israelische Generalstabschef Ejal Zamir hatte am Abend bei einem Truppenbesuch im Südlibanon von "bedeutenden Plänen zur Fortsetzung des Einsatzes" gesprochen. "Wir befinden uns an einem historischen Wendepunkt", sagte Zamir. Israel verfolge einen Plan, "um die Sicherheitslage - von Teheran bis Beirut - grundlegend zu verändern."

Am Abend hatte nach Militärangaben auch eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet. Zu den Zielen machte das Militär zunächst keine Angaben./czy/DP/jha