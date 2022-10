Israel und Libanon nähern sich Abkommen - Gasexport nach Europa

Von Dov Lieber und Aaron Boxerman

TEL AVIV (Dow Jones)--Israel und der Libanon stehen kurz vor dem Abschluss eines von den USA vermittelten Abkommens über die Seegrenzen, das Israel den Gasexport nach Europa ermöglichen und einen seltenen Fall von wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den beiden Nachbarländern darstellen würde. Der derzeitige Entwurf des Abkommens gebe Israel die volle Kontrolle über das umstrittene Karish-Gasfeld im Mittelmeer, sagen israelische und libanesische Regierungsbeamte.

Das weiter nördlich gelegene Qana-Gasfeld würde unter libanesischer Kontrolle stehen, aber Israel würde einen Anteil an dem in seinem Gebiet befindlichen Gas behalten, so die Beamten. Beide Länder haben signalisiert, dass sie den ihnen in der vergangenen Woche vorgelegten Vertragsentwurf nach abschließenden Verhandlungen und einer sorgfältigen Prüfung akzeptieren werden.

Das Abkommen, an dem seit zehn Jahren gearbeitet wird, würde es Israel ermöglichen, seine Zusage, Gas an die Europäische Union zu verkaufen, die nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und den anschließenden Sanktionen gegen Moskau nach neuen Energiequellen sucht, schnell einzuhalten.

Der Energiebeauftragte des US-Außenministeriums, Amos Hochstein, pendelte in den jüngsten Monaten zwischen Beirut und Jerusalem hin und her, um das Abkommen abzuschließen, das nach der Ankunft einer Gasbohrinsel im Karish-Feld im Frühjahr an Aktualität gewann.

Das Abkommen stellt auch einen diplomatischen Erfolg für Israel dar, da es die internationale Anerkennung seiner maritimen Sicherheitsgrenze zum Libanon sicherstellt und nach Ansicht israelischer Beamter als Abschreckung gegen einen weiteren Krieg dienen könnte. Israel und Libanon haben zwei große Kriege geführt und unterhalten keine diplomatischen Beziehungen.

Das in London ansässige Unternehmen Energean ist nach eigenen Angaben bereit, noch in diesem Monat eine Bohrinsel im Karish-Feld in Betrieb zu nehmen. Israel will nicht auf ein Abkommen mit dem Libanon warten, um mit der Gasförderung in Karish zu beginnen. Die mit dem Iran verbündete libanesische militante Gruppe Hisbollah hat allerdings erklärt, dass sie sich diesem Vorhaben entschieden widersetzen würde. Die Hisbollah verfügt über Zehntausende von Raketen, die auf Israel gerichtet sind.

Im Juli schickte die Hisbollah zweimal Drohnen in Richtung des Karish-Gasfeldes, die nach Angaben des israelischen Militärs abgeschossen wurden. Seit der Ankunft der Energean-Anlage im Frühjahr hat die Hisbollah gedroht, sie anzugreifen, falls Israel vor Abschluss eines Abkommens Gas aus dem Feld fördert.

Am Samstag änderte Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah seinen Ton und erklärte: "Wenn ein gutes Ergebnis erzielt wird, wird das Abkommen dem libanesischen Volk große wirtschaftliche und vielversprechende Perspektiven eröffnen." Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise.