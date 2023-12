Israel: Vierstündige 'taktische' Kampfpause in Rafah-Viertel

GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee hat eine vierstündige "taktische" Kampfpause in einem Viertel in Rafah im Süden des Gazastreifens verkündet. Diese Pause aus humanitären Gründen solle dazu dienen, der Zivilbevölkerung die Möglichkeit zu geben, Vorräte wie Nahrungsmittel und Wasser aufzufüllen, teilte die für Kontakte mit den Palästinensern zuständige israelische Cogat-Behörde am Donnerstag auf X (ehemals Twitter) mit.

Die Kampfpause beschränkt sich demnach auf das Al-Salam-Viertel in der Stadt mit einem Grenzübergang zu Ägypten, über die die Transporte von Hilfsgütern für die notleidende Zivilbevölkerung in dem abgeriegelten Küstenstreifen transportiert werden. Sie soll von 10.00 bis 14.00 Uhr (9.00 bis 13.00 Uhr MEZ) anhalten./rme/DP/jha