04.06.2026 10:03:38

Israel warnt libanesische Bevölkerung vor Rückkehr in den Süden

BEIRUT (dpa-AFX) - Trotz eines neuen Anlaufs zu einer Waffenruhe im Libanon hat das israelische Militär die Bewohner des Südlibanons vor einer Rückkehr in ihre Heimatdörfer gewarnt. "Die Kämpfe im Südlibanon gehen weiter", teilte ein Sprecher in arabischer Sprache auf X mit. Es würden Ziele der vom Iran unterstützen Hisbollah angegriffen, hieß es.

Bewohner sollten nicht südlich des Sahrani-Flusses - etwa 40 Kilometer nördlich der israelischen Grenze - reisen. Jeder, der nach Süden reise, setzte sein Leben in Gefahr.

Israel und der Libanon hatten sich in der Nacht erneut auf einen Weg zur Umsetzung der Waffenruhe geeinigt. Die Hisbollah hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Zwar galt schon zuvor eine Waffenruhe, sie war aber praktisch unwirksam, da die gegenseitigen Angriffe fast unvermindert fortgesetzt wurden. Wegen des seit Anfang März andauernden Kriegs wurden im Libanon Hunderttausende Menschen vertrieben. Viele Menschen dort fürchten sich vor eine Fortsetzung der bisherigen Waffenruhe, die keine Entschärfung des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah durchsetzen konnte./arj/DP/jha

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