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24.03.2026 20:10:38

Israel: Wichtigste Produktionsstätte für Sprengsätze im Iran getroffen

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die wichtigste Produktionsstätte für Sprengsätze im Iran angegriffen. Sie sei schon im Krieg im vergangenen Jahr Ziel eines Bombardements gewesen, teilte das Militär am Abend mit. Irans Führung sei in den vergangenen Monaten jedoch dabei gewesen, die Fähigkeiten der Anlage in Isfahan wieder herzustellen.

Die israelische Luftwaffe habe im Laufe des Tages Dutzende Ziele im Iran ins Visier genommen, darunter Raketenabschussrampen, hieß es in einer Mitteilung der israelischen Armee. DIe Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

In Israel gab es derweil am Abend erneut Raketenbeschuss aus dem Iran, unter anderem in der Küstenmetropole Tel Aviv heulten Warnsirenen. Israelischen Medien zufolge soll eine der aus dem Iran abgefeuerten Raketen mit Streumunition bestückt gewesen sein. Der Iran hatte den Einsatz der international weitgehend geächteten Munition zuletzt selbst mitgeteilt. Im Großraum Tel Aviv gab es laut Israels Polizei Einschläge. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht./cir/DP/jha

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