|
03.03.2026 19:40:38
Israel will ab Mittwochabend Luftraum teilweise öffnen
TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel will seinen Luftraum teilweise öffnen, um im Ausland gestrandete Israelis zurück ins Land kommen zu lassen. "Nach Lagebewertungen der Sicherheitsbehörden wird der Luftraum bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geöffnet", zitierte der israelische TV-Sender N12 Verkehrsministerin Miri Regev. Der Betrieb am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv soll dann schrittweise aufgenommen werden.
Nach dem derzeitigen Plan wird es jedoch nur Ankünfte von Passagieren geben: In den Flugzeugen, die den Flughafen Ben Gurion verlassen, um Israelis aus dem Ausland zu holen, werden keine Passagiere zugelassen.
Zunächst soll dem N12-Bericht nach ein Flugzeug pro Stunde zugelassen werden, danach schrittweise zwei pro Stunde. Etwa 10.000 Passagiere sollen so pro Tag nach Israel gebracht werden. Das Verkehrsministerium geht davon aus, dass innerhalb von zehn Tagen alle Israelis, die im Ausland festsitzen, zurückgeholt werden können.
Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran am Samstag sitzen Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Israelis im Ausland fest./rme/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.