Israel will die Stadt Gaza einnehmen

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Führung will die Stadt Gaza einnehmen und die islamistische Hamas entwaffnen. Das Sicherheitskabinett habe einen entsprechenden Militäreinsatz gebilligt, teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit./le/DP/zb

