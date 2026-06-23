Israel will Unabhängigkeit von US-Waffenlieferungen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu strebt den Aufbau einer eigenen und von den USA unabhängigen Rüstungsindustrie an. Netanjahu erklärte auf X, er schätze die Unterstützung der USA sehr, Israel müsse sich jedoch aus dieser Abhängigkeit befreien und eigene, unabhängige Rüstungssysteme entwickeln.

Netanjahu erklärte zudem, Israel habe dem Iran und dessen Verbündeten einen Schlag versetzt. Der Konflikt sei jedoch noch nicht beendet. Es hänge von Israels Stärke ab, wo es in 30 Jahren stehen werde. Ziel sei es: "Unabhängigkeit von anderen erreichen, immer mehr Stärke aufbauen, immer mehr Technologie einführen, immer mehr Generationen von Kommandeuren ausbilden".

Nach Daten des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri ist Israel inzwischen der siebtgrößte Waffenexporteur der Welt. Besonders stark ist Israel in den Bereichen Drohnen, Luftabwehr, Raketenabwehr, elektronische Kampfführung, Sensorik, Cyber und Aufklärungssysteme. Die USA lieferten laut Sipri in den Jahren 2021 bis 2025 rund 68 Prozent der israelischen Waffenimporte. Außer Kampfflugzeugen und Triebwerken spielt Munition wie Präzisionsbomben, Luft-Boden-Munition, verschiedene Raketenarten und Artilleriemunition eine zentrale Rolle./da/DP/nas