Israelischer Angriff in Syrien heizt Streit mit Türkei an

ANKARA (dpa-AFX) - Nach einem mutmaßlich israelischen Luftschlag auf einen Militärflugplatz im Nordwesten Syriens nehmen die Spannungen zwischen Israel und der Türkei zu. Ankara wies Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu entschieden zurück, wonach die Türkei die Stationierung von Truppen in der Region plane. Das türkische Präsidialamt warf Netanjahu vor, vor den Wahlen in seinem Land eine expansionistische und destabilisierende Politik in der Region zu betreiben.

Am Dienstag hatte das israelische Militär syrischen Angaben zufolge einen syrischen Stützpunkt nahe der türkischen Grenze bombardiert. Das syrische Außenministerium und die eng mit der Führung in Damaskus verbundene Türkei verurteilten die Angriffe als Verletzung der Souveränität Syriens. Der US-Sondergesandte für Syrien und US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, sagte ebenfalls, dass es sich um einen israelischen Angriff gehandelt habe.

Israel sieht seine Sicherheit bedroht

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte war der Flugplatz seit Jahren außer Betrieb. Er werde derzeit jedoch mit türkischer Unterstützung wieder instand gesetzt.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sagte, Syrien habe türkischen Truppen eine Stationierung auf dem Militärflugplatz nahe Aleppo erlaubt. Israel habe Syrien vor einem solchen Schritt gewarnt, der Israels Sicherheit bedrohe, hieß es in einer Mitteilung in der Nacht weiter. Mehrere israelische Medien werteten die Stellungnahme als Bestätigung, dass Israel den Militärflugplatz am Dienstag angegriffen hat./jam/DP/stw