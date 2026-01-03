|
Israelischer Politiker denkt bei Venezuela-Angriff an Iran
TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid setzt den US-Angriff auf Venezuela und die Festnahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro in einen Zusammenhang mit dem Iran. "Das Regime im Iran sollte genau beobachten, was in Venezuela geschieht", schrieb der Chef der Mitte-Rechts-Partei Jesch Atid (Zukunftspartei) auf X.
Der Iran ist Israels Erzfeind. Aus der Sicht des jüdischen Staates bedroht die islamistische Führung in Teheran mit ihren möglichen Plänen, atomare Waffen herzustellen, die Existenz Israels.
Im Juni letzten Jahres hatte Israel zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Das Atomprogramm des Mullah-Staates soll infolgedessen nach israelischer Darstellung um Jahre zurückgeworfen worden sein./gm/DP/he
