Israels Armee: Erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon angegriffen

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Kampfflugzeuge der Luftwaffe hätten in den vergangenen Stunden Dutzende Ziele im gesamten Gebiet des Libanons angegriffen, teilte die Armee am Abend mit. Zu den Zielen gehörten demnach Abschussrampen, die auf israelisches Gebiet gerichtet gewesen seien, Waffenlager sowie weitere "terroristische Infrastruktur" für den Kampf der vom Iran unterstützten Schiiten-Miliz gegen Israel. Die Angaben des Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Nur wenige Stunden vorher hatte die israelische Luftwaffe bereits erklärt, am Sonntag mit Dutzenden Kampfflugzeugen rund 120 Ziele im Libanon angegriffen zu haben. Seit Tagen greift Israels Militär verstärkt Ziele der Hisbollah im Libanon an. Am Freitag wurde Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah bei einem israelischen Luftangriff auf einen Vorort von Beirut getötet. Anschließend wurden weitere hochrangige Kommandeure getötet./rme/DP/zb