Israels Armee greift in der Nacht Ziele im Libanon an

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Armee hat in der vergangenen Nacht nach eigenen Angaben wieder Ziele in den Vororten südlich von Beirut angegriffen. Bei den Luftangriffen seien Waffenlager in den als Hochburg der Schiitenmiliz Hisbollah geltenden Vororten getroffen worden, teilte das Militär mit. Im Süden des Libanons habe die Armee "terroristische Infrastruktur" zerstört. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von einem schweren Angriff im Vorort Haret Hreik. Der Hisbollah-nahe Fernsehsender Al-Majadin berichtete von einem Luftangriff auf ein Wohnhaus. Israels Militär habe Anwohner dort zuvor aufgefordert, wegen bevorstehender Angriffe die Gegend umgehend zu verlassen. In der Nacht kam es Augenzeugen zufolge zu mindestens sechs Angriffen in den südlichen Vororten der Hauptstadt.

Auch im Süden des Landes gingen die Angriffe weiter. Israels Militär erklärte, dort zwei Kommandeure der proiranischen Hisbollah getötet zu haben. Sie sollen nach Armee-Angaben für den Abschuss von zahlreichen Raketen und Geschossen auf den Norden Israels, insbesondere auf die direkt an den Libanon grenzende Stadt Kiriat Schmona, verantwortlich gewesen sein. Auch diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen./rme/DP/nas