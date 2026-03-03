03.03.2026 10:26:38

Israels Armee: Irans Feuerkraft lässt nach

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die iranischen Angriffe auf Israel haben sich israelischen Militärangaben zufolge inzwischen abgeschwächt. "Wir beobachten, dass ihre Feuerkraft nachlässt", sagte Militärsprecher Nadav Schoschani. "Wir konnten ihre Fähigkeit, Raketen auf uns und die Region abzufeuern, begrenzen." Er räumte allerdings ein, dass dies zum Teil auch damit zusammenhängen könnte, dass die iranische Führung womöglich Waffenbestände für den Fall aufspart, dass der Krieg länger dauern sollte.

Doch wesentlich seien die israelisch-amerikanischen Angriffe: "Wir haben Hunderte ballistischer Raketen zerstört und wir beobachten", sagte Schoschani. Der Iran könne nicht mehr im großen Umfang Raketen abfeuern.

Armee: Iran und Hisbollah feuern Dutzende Geschosse am Tag ab

Die Angriffe gingen dennoch weiter. "Das iranische Regime und die Hisbollah feuern täglich Dutzende Raketen, Drohnen und Geschossen ab", erklärte der Sprecher. Die meisten würden abgefangen.

Auch in der Nacht und am Morgen gab es Angriffe aus dem Iran sowie aus dem Nachbarland Libanon. In Nordisrael hätten ununterbrochen die Sirenen geheult, sagte Schoschani. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Die libanesische Hisbollah-Miliz zielt meistens auf den an den Libanon grenzenden Norden Israels.

Die vom Iran unterstützte Schiitenorganisation bestätigte Raketenbeschuss am frühen Morgen auf die von Israel besetzten Golanhöhen. Ziel sei ein israelischer Militärstützpunkt dort gewesen. Der Angriff sei eine Reaktion auf Bombardements der israelischen Armee auf Ziele im Libanon gewesen./cir/DP/zb

