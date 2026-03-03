03.03.2026 21:31:38

Israels Armee meldet 1.600 Iran-Einsätze seit Kriegsbeginn

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Seit Beginn des jüngsten Kriegs mit dem Iran hat Israels Luftwaffe nach Militärangaben rund 1.600 Einsätze geflogen. Dabei seien etwa 4.000 Geschosse eingesetzt worden, erklärte der israelische Militärsprecher Effie Defrin. Damit übersteige das Ausmaß der Angriffe bereits jene des gesamten zwölftägigen Kriegs im Juni vergangenen Jahres.

Hunderte Raketenabschussrampen zerstört

Die israelische Armee habe in diesem Zeitraum rund 300 Raketenabschussrampen im Iran zerstört, hieß es in einer Mitteilung der Armee.

"In den vergangenen 24 Stunden haben Hunderte Kampfjets und Flugzeuge gleichzeitig Hunderte Ziele im Iran und im Libanon angegriffen", hieß es weiter in der Mitteilung. Es war die Rede von einer "systematischen Anstrengung rund um die Uhr, Abschussrampen und Raketenlager zu lokalisieren und anzugreifen, um den Beschuss der israelischen Zivilbevölkerung zu verringern".

Tote und Verletzte auf beiden Seiten

Der Iran hat seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf das Land am Samstag zahlreiche Raketen auf Israel und andere Länder der Region abgefeuert. Dabei wurden in Israel elf Menschen getötet und Dutzende verletzt.

Seit Beginn der Angriffe Israels an der Seite der USA am Samstag kamen im Iran nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond rund 800 Menschen ums Leben./le/DP/jha

