03.03.2026 06:11:38
Israels Armee: Neuer Raketenangriff aus dem Iran
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Israel ist nach Militärangaben in der Nacht erneut aus dem Iran mit Raketen angegriffen worden. Die Luftabwehr sei im Einsatz, um die Bedrohung abzuwehren, wie die Armee mitteilte. In Tel Aviv und anderen Gebieten heulten die Sirenen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich in die Schutzräume zu begeben./ln/DP/zb
