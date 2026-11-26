GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Armee hat trotz eigentlich geltender Waffenruhe in der Nacht erneut ein wichtiges Mitglied der Hamas im Gazastreifen getötet. Es handle sich um Chalid Abu Nada, der bei der Hamas für Wirtschaft und Bildung zuständig gewesen sei, teilten Israels bisheriger Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sowie der bisherige Verteidigungsminister Israel Katz am Morgen mit.

Bei dem Angriff auf eine Wohnung in der Stadt Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstengebiets kam palästinensischen Berichten zufolge auch Abu Nadas Frau ums Leben. Einige palästinensische Medien bezeichneten den Mann als stellvertretenden Bildungsminister.

Israels Armee sagte am Morgen, Abu Nada sei unter anderem für die Verwaltung von Banken zuständig gewesen und habe Geld für den militärischen Aufbau der Hamas und in terroristische Aktivitäten geleitet. Seine Tötung schwäche die Fähigkeit der Hamas, ihre finanziellen Kapazitäten aufrechtzuerhalten und ihren militärischen Ausbau voranzutreiben.

Berichte über weitere Todesopfer im Gazastreifen

Unter anderem die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete zudem drei weitere Tote bei einem israelischen Angriff in der Stadt Gaza sowie ein Todesopfer in Bureidsch im Zentrum des Küstenstreifens durch israelischen Beschuss. Von israelischer Seite gab es dazu zunächst keine Angaben.

Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, in den vergangenen Monaten hat das israelische Militär seine Angriffe aber wieder verstärkt. Zuletzt tötete Israels Armee mehrere hochrangige Mitglieder der Terrororganisation Hamas.

Netanjahu: Niemand aus der Hamas-Führung wird uns entkommen

Netanjahu und Katz teilten weiter mit, im vergangenen Monat habe Israels Armee rund 80 Mitglieder der Hamas getötet. Beide kündigten zudem ein weiteres Vorgehen gegen Mitglieder der Islamistenorganisation an. "Kein Terrorist ist sicher, und niemand aus der Führung der Hamas wird uns entkommen können. Wir werden unsere Feinde weiterhin verfolgen und die Sicherheit der israelischen Bürger verteidigen."

Bei den israelischen Angriffen werden aus dem Gazastreifen immer wieder auch zivile Opfer gemeldet./cir/DP/zb