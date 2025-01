Israels Außenminister: Hamas kann nicht länger herrschende Macht sein

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Außenminister Gideon Saar warnt vor einem vorzeitigen Scheitern der Waffenruhe im Gaza-Krieg. "Wir haben heute die Bilder aus Gaza gesehen. Die Hamas ist noch immer an der Macht in Gaza", sagte er in einem Interview des US-Senders CNN, nachdem die Waffenruhe am Sonntag in Kraft getreten war.

"Es ist kein Automatismus, von einer Phase in die nächste überzugehen", sagte Saar. Seine Regierung wolle, dass das ganze Abkommen zwischen Israel und der Hamas erfolgreich sei - "aber wir werden nicht diese Ziele aufgeben". Es sei wichtig zu verstehen: "Die Hamas kann nicht länger die herrschende Macht im Gazastreifen sein."

Saar würdigte die Rolle des designierten US-Präsidenten Donald Trump bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. "Das starke Engagement von Präsident Trump in den vergangenen Wochen war sehr, sehr hilfreich."

Es sei aber nicht so gewesen, dass Trump und sein künftiges Regierungsteam Israel gezwungen hätten, etwas zu akzeptieren, was sie nicht gewollt hätten. "Wir arbeiteten zusammen, um ein Ziel zu erreichen, das sehr wichtig für uns war - und Präsident Trump war sehr hilfreich dabei, dieses Ziel zu erreichen."/hme/DP/zb