AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
|
28.02.2026 08:51:38
Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen
TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Israels Angriff auf Ziele im Iran ist der Luftraum über Israel in Erwartung eines iranischen Gegenschlags bis auf weiteres geschlossen worden. Verkehrsministerin Miri Regev habe die zivile Luftfahrtbehörde angewiesen, den Luftraumraum für zivile Flüge zu schließen, teilte die israelische Flughafenbehörde mit. Grund sei die Sicherheitslage. Reisende seien angewiesen, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen. Passagiere im Ausland sollten die Fluginformationen über Medien und die verschiedenen Fluggesellschaften verfolgen.
Der israelische Zivilschutz veröffentlichte außerdem neue Anweisungen für die Bürger des Landes. Es sollten nur noch notwendige Aktivitäten im ganzen Land stattfinden. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollen vorerst geschlossen bleiben. Große Versammlungen sollen unterbleiben. Ausgenommen sei der lebensnotwendige Versorgungssektor. Die neuen Regelungen sollten vorerst bis Montagabend um 19.00 Uhr MEZ gelten./le/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIR France-KLM
Analysen zu AIR France-KLM
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.25
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|02.07.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.25
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|25.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|AIR France-KLM
|12,36
|-6,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.