WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770

Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Israels Angriff auf Ziele im Iran ist der Luftraum über Israel in Erwartung eines iranischen Gegenschlags bis auf weiteres geschlossen worden. Verkehrsministerin Miri Regev habe die zivile Luftfahrtbehörde angewiesen, den Luftraumraum für zivile Flüge zu schließen, teilte die israelische Flughafenbehörde mit. Grund sei die Sicherheitslage. Reisende seien angewiesen, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen. Passagiere im Ausland sollten die Fluginformationen über Medien und die verschiedenen Fluggesellschaften verfolgen.

Der israelische Zivilschutz veröffentlichte außerdem neue Anweisungen für die Bürger des Landes. Es sollten nur noch notwendige Aktivitäten im ganzen Land stattfinden. Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollen vorerst geschlossen bleiben. Große Versammlungen sollen unterbleiben. Ausgenommen sei der lebensnotwendige Versorgungssektor. Die neuen Regelungen sollten vorerst bis Montagabend um 19.00 Uhr MEZ gelten./le/DP/mis

25.02.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
24.02.26 AIR France-KLM Underweight Barclays Capital
20.02.26 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
20.02.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.02.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
