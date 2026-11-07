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07.11.2026 18:53:38
Israels Präsident vergibt Auftrag zur Regierungsbildung
TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Präsident Izchak Herzog wird an diesem Sonntag voraussichtlich den Auftrag zur Regierungsbildung vergeben. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der 66 Jahre alte Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot. Er erhielt bei den Beratungen des Präsidenten mit den Parteien die meisten Empfehlungen, verfügt aber noch über keine gesicherte parlamentarische Mehrheit.
Die Regierungsbildung gilt als sehr schwierig und komplex, da bei der Parlamentswahl am 27. Oktober weder das Regierungsbündnis von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu noch der Oppositionsblock eine erforderliche Mehrheit von 61 der 120 Sitze erreichen konnte.
Der von Präsident Herzog beauftragte Kandidat erhält 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden - mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 14 Tage. Scheitert dieser Versuch, überträgt das Staatsoberhaupt den Auftrag für 28 Tage an ein anderes Mitglied des Parlaments./da/DP/mis
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