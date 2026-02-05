05.02.2026 16:55:38

Israels Sicherheitskabinett tagt vor erwarteten Iran-Gesprächen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor erwarteten Gesprächen zwischen den USA und dem Iran hat sich das israelische Sicherheitskabinett zu dringenden Beratungen versammelt. Das Thema Iran stehe dabei im Fokus, bestätigte ein israelischer Repräsentant. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, die ursprünglich für Sonntag geplante Sitzung sei wegen der anstehenden Gespräche vorverlegt worden. Nach iranischen Angaben sollen die Verhandlungen am Freitag in der omanischen Hauptstadt Maskat beginnen.

Teheran will nach eigenen Aussagen ausschließlich über sein Atomprogramm verhandeln. Die USA möchten dagegen auch das Raketenprogramm, Menschenrechtsverletzungen und die Unterstützung bewaffneter antiisraelischer Gruppen wie Hamas, Hisbollah und die Huthi thematisieren.

Angesichts der tiefen Differenzen zwischen den Beteiligten stellt Israel sich nach verschiedenen Medienberichten auf ein mögliches Scheitern der Verhandlungen ein. Nach Angaben von "ynet" findet die Sitzung des Sicherheitskabinetts aber auch vor dem Hintergrund von Sorgen in Israel statt, US-Präsident Donald Trump könnte bei den Gesprächen doch Zugeständnisse machen und eine begrenzte Vereinbarung treffen, die sich nur auf Beschränkungen des iranischen Atomprogramms konzentriert./le/DP/jha

