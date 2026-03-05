|
05.03.2026 19:17:38
Israels UN-Botschafter: Zu früh für Diplomatie
NEW YORK (dpa-AFX) - Israel ist derzeit nicht bereit für Verhandlungen über ein Ende des Konflikts mit dem Iran. Für Diplomatie sei es noch zu früh, sagte der israelische UN-Botschafter Danny Danon in New York. "Wir müssen den Job zu Ende bringen. Wir müssen die Terrormaschine zerschlagen." Das werde "Tage oder Wochen" dauern, aber nicht Monate, so der Diplomat. Wenn die Führung im Iran "weitermacht", sei es nur eine Frage der Zeit, bis man wieder an den gleichen Punkt käme.
Israels erklärtes Ziel im Iran ist es, das iranische Raketen- und Atomprogramm zu zerstören. Israel sieht darin eine existenzielle Bedrohung. Das Land setzt zudem auf einen Umsturz der Führung im Iran durch die iranische Bevölkerung im Zuge der Angriffe./apo/DP/men
