Isramco Negev 2 LP Uts LP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Isramco Negev 2 LP Uts LP hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 ILS. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,030 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 352,5 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 384,5 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at