Isras Investment Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Isras Investment Company lud am 19.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 16,59 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 12,54 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 144,3 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,9 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at