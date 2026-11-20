Isras Investment Company hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 10,26 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Isras Investment Company noch ein Gewinn pro Aktie von 5,11 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 152,7 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 141,5 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at