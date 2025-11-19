Isras Investment Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Isras Investment Company hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,11 ILS gegenüber 13,62 ILS im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 181,8 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 141,5 Millionen ILS.

Redaktion finanzen.at