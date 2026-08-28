Isras Investment Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Isras Investment Company hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 11,39 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Isras Investment Company noch ein Gewinn pro Aktie von 8,78 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 142,6 Millionen ILS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 165,1 Millionen ILS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at