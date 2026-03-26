Isras Investment Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Isras Investment Company äußerte sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 51,46 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 53,39 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 158,0 Millionen ILS, während im Vorjahreszeitraum 150,9 Millionen ILS ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 77,75 ILS gegenüber 104,72 ILS je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 17,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 581,02 Millionen ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 702,22 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at