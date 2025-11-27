ISRAS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ISRAS hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 2,72 ILS. Im letzten Jahr hatte ISRAS einen Gewinn von 6,96 ILS je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 141,6 Millionen ILS – eine Minderung von 22,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 181,9 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at