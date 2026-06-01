Isrotel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Isrotel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,62 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Isrotel 0,040 ILS je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Isrotel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 324,8 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 368,2 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at