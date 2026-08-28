Isrotel präsentierte Quartalsergebnisse

Isrotel hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,970 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 602,5 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542,1 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at