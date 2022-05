ISS A-S gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ISS A-S stellte am 03.05.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,05 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,389 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,21 Milliarden DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,08 Milliarden DKK ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,05 DKK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 17,63 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at