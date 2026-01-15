ISS Aktie
ISS crew returns to Earth in first-ever medical evacuation
For the first time in the International Space Station's history, NASA safely returned a crew of four astronauts to Earth ahead of schedule due to medical issues affecting one of the group.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
