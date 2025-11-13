Issuer Direct: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Issuer Direct hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Issuer Direct ein Ergebnis je Aktie von -0,120 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 5,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 17,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at