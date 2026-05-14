Issuer Direct hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Issuer Direct hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Issuer Direct mit einem Umsatz von insgesamt 5,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at