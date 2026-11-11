Issuer Direct: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Issuer Direct hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 5,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Issuer Direct 5,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at